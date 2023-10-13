Maden faciasının yıl dönümünde acılar tazelendi BARTIN'ınAmasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen maden faciasının 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci, mezarları başında dualarla anılıyor. Hayatını kaybeden madencilerden Murat Ergin'in ağabeyi Mustafa Ergin, "Murat, madene girmeye çok hevesliydi. Ben ona 'Girme oğlum' dedim, o bana 'Ağabey, sen benim ekmeğime mani olma' dedi. Biz de onlarla birlikte öldük. Her gün aklımızdalar" dedi.

BARTIN'ınAmasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen maden faciasının 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci, mezarları başında dualarla anılıyor. Hayatını kaybeden madencilerden Murat Ergin'in ağabeyi Mustafa Ergin, "Murat, madene girmeye çok hevesliydi. Ben ona 'Girme oğlum' dedim, o bana 'Ağabey, sen benim ekmeğime mani olma' dedi. Biz de onlarla birlikte öldük. Her gün aklımızdalar" dedi.

Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de, eksi 320 kotunda meydana gelen patlama sonrasında 43 madenci hayatını kaybetti. Facianın 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden maden işçileri, aileleri tarafından gözyaşlarıyla anıldı. Madenci yakınları, mezarlarına gittikleri yakınları ve faciada kaybedilen işçiler için dualar etti.

ÇOCUKLARIMIZI KÖR KUYUYA HAPSETTİLER

KPSS'den 2015'te aldığı puanla maden ocağına üretim işçisi olarak başlayan Murat Ergin'den geride eşi ve 2 çocuğu kaldı. Kurucaşile ilçesi Şeyhler köyündeki mezarlığa giden Murat Ergin'in 2008'te aynı ocaktan emekli olan ağabeyi Mustafa Ergin (49), gözyaşlarına boğuldu. Zamanın su gibi akıp geçtiğini söyleyen Mustafa Ergin, "Özledik kardeşimizi kolay değil, Murat sanki olacakları içine doğmuş şekilde hareket ediyordu. O gitti kolumuz kanadımız kırıldı, yapacak bir şey yok ama sorumlular da cezalarını çekecek. O arkadaşlarımızı şehit olmalarında ilahi takdir var. Ama oradaki yanlış işletme koşulları da var. Çünkü o maden eksi 350 kotuna kuyuyla ineceklerdi, ama desandre ile indiler. Galeriler ve gerekli havalandırma bağlantıları yapılsaydı, bunlar resmen çocuklarımızı kör kuyuya hapsettiler. Olayın en büyük etkisi budur. Ben de 2018 yılında oradan emekli oldum. Murat madene girmeye çok hevesliydi. Ben ona 'Girme oğlum' dedim, o bana 'Ağabey, sen benim ekmeğime mani olma' dedi. Kardeşim orada yaklaşık 7 yıl çalıştı. Bakmayın biz yaşıyoruz ama ölü gibi yaşıyoruz. Biz de onlarla birlikte öldük. Her gün aklımızdalar. Hayatını kaybeden bütün madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA AĞLADI

2009 yılında kurayla Amasra'daki maden ocağına işbaşı yapan ve faciada yaşamını yitiren 3 çocuk babası Deniz Baykal'ın babası İbrahim Baykal (67) da Hacı köyünde oğlunun mezarını ziyaret etti. Acıların halen taze olduğunu söyleyen Baykal, "Oğlumun ölümünün üzerinden 1 yıl geçti ama her saniye aklımızda, hiç aklımızdan çıkmıyor. Olaydan sonra çok hastalandım, o gün en kara günümüzü yaşadık. O gün orada çocuklarımız şehit oldu ama neden mühendislerden yok? Biz ölsün demiyoruz ama hiç yaralanan yok. Oğlum 2009 yılında çok hevesli olarak madene işbaşı yaptı. 1 yıl geçti ama şimdi olmuş gibi acılarımız devam ediyor. Allah böyle acıyı düşmanıma bile vermesin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.