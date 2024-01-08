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        Fırtına sonrası liman kum ile doldu; tekneler giremedi

        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde balıkçı barınağının da bulunduğu liman, fırtına sonrası deniz kumu ile doldu. Tekneler limana giremezken, derinlik 10 santimetreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:55
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        Fırtına sonrası liman kum ile doldu; tekneler giremedi
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        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde balıkçı barınağının da bulunduğu liman, fırtına sonrası deniz kumu ile doldu. Tekneler limana giremezken, derinlik 10 santimetreye kadar düştü.

        Ovatekkeönü köyünde balıkçı barınağının da bulunduğu, normal şartlarda derinliği 3 metre olan liman, etkisini gösteren fırtına sonrası deniz kumu ile doldu. Dip temizliği en son 2015'te yapılan liman kumla kaplanırken, derinlik 10 santimetreye kadar düştü. Liman içindeki kum yüksekliği nedeniyle beton bloklardan suya girenlerin, kum üzerinde yürüyebildiği de görüldü. Teknelerini limana sokamayan balıkçılar, büyük zorluk yaşadıklarını belirtip, temizlenmesini istedi.

        'LİMAN İÇİNDE KUMLARA BASIYORUZ'

        Ovatekkeönü köyü muhtarı Hüseyin Eldemir, "Sürekli limanımız kumla doluyor. Temizlenmediği sürece her fırtına sonrasında burası kum dolmaya devam ediyor. Daha önce temizlik yapıldı ama yine aynı durum yaşanıyor. Liman içindeki kum yüksekliği nedeniyle tekneler içeriye çok zor giriyor. Ayrıca liman içindeki alanın daralmasından dolayı az sayıda tekne buraya bağlanabiliyor. Şu anda liman içinde kumlara basıyoruz. Son fırtınadan sonra kum daha da arttı. Bir an önce burasının tarak gemisi ile taranması gerekiyor" dedi. Ovatekkeönü köyünde balıkçılık yapan Yasin Dikyol (38) ise "Liman içine kumlar sürekli doluyor. Hiç ilgilenen yok. Limana girmeye çalışan tekneler sürekli sıkıntı yaşayarak, tabana oturuyor. Sürekli kum birikmesini burada yaşıyoruz. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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