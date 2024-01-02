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        Bartın'da maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında vagonların arasına sıkışarak yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:39
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        Bartın'da maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında vagonların arasına sıkışarak yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Tarlaağzı köyünde özel şirkete ait maden ocağının eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün (33), 26 Aralık'ta kömür galerisine direk taşınan vagonların arasına sıkışarak yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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