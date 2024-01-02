Bartın'da maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında vagonların arasına sıkışarak yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tarlaağzı köyünde özel şirkete ait maden ocağının eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün (33), 26 Aralık'ta kömür galerisine direk taşınan vagonların arasına sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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