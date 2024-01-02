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        Maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi, kurtarılamadı

        BARTIN'ın Amasra ilçesindeki bir özel maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi Ferdi Özgün (33) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:55
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        Maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi, kurtarılamadı
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        BARTIN'ın Amasra ilçesindeki bir özel maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi Ferdi Özgün (33) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 26 Aralık'ta, merkeze bağlı Tarlaağzı köyündeki Hema Enerji şirketine ait maden ocağında meydana geldi. Saat 16.00- 24.00 vardiyasında eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direkler taşındığı sırada vagonların arasına sıkıştı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgün, buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ferdi Özgün, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

        İş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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