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        El ele tutuşup karşıya geçen 2 ilkokul öğrencisine taksi çarptı; kaza kamerada

        BARTIN'da, el ele yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:00
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        El ele tutuşup karşıya geçen 2 ilkokul öğrencisine taksi çarptı; kaza kamerada
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        BARTIN'da, el ele yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Turan Kibar (50) yönetimindeki 74 T 0007 plakalı taksi, okuldan çıkan A.E. (9) ve E.K.'ye (9) el ele koşarak karşıya geçtikleri sırada çarptı. Sınıf arkadaşı olan ilkokul öğrencisi 2 kız çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan A.E. ve E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İfadesi alınan taksi şoförü ise serbest kaldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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