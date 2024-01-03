Bartın'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
BARTIN'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, ulaşımda yavaşlamalar oldu.
BARTIN'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, ulaşımda yavaşlamalar oldu.
Bartın'da sabahın erken saatlerinde oluşan siste görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
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