Çatıya çıkan tilki kamerada

Merkeze bağlı Arıt köyündeki bir evin çatısında gezinen tilkiyi gören ev sahibi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Çatıda gezinip, bacanın bulunduğu alanda yiyecek arayan tilki, bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

BARTIN'daçatıya çıkan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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