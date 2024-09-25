Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Çatıya çıkan tilki kamerada

        BARTIN'daçatıya çıkan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıya çıkan tilki kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'daçatıya çıkan tilki, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Merkeze bağlı Arıt köyündeki bir evin çatısında gezinen tilkiyi gören ev sahibi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Çatıda gezinip, bacanın bulunduğu alanda yiyecek arayan tilki, bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların davranışları fotokapanla tespit edi...
        Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların davranışları fotokapanla tespit edi...
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıl...
        Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıl...
        Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
        Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
        Bartın'da yangında mahsur kalan kadını jandarma kurtardı
        Bartın'da yangında mahsur kalan kadını jandarma kurtardı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bartın'da partililerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bartın'da partililerle buluştu