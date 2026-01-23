Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılanması sürdü

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma izni verilen TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:32
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılanması sürdü
        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma izni verilen TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmadı. Salonda, sanık avukatları ile davaya müşteki avukatı olarak katılma talebiyle madenci yakınlarının avukatları katıldı.


        Söz verilen avukat Derviş Emre Aydın, davaya katılma taleplerini yineleyerek, sanıkların fiilleriyle ölümler arasında illiyet bağı olduğunu savundu.

        Sanık avukatları da soruşturma aşamasında hazırlanan ve sanıkların ihmali olduğu yönündeki ifadelerin yer aldığı bilirkişi raporlarının yeni bir heyetle yeniden hazırlanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, avukatların davaya katılma taleplerini ve bilirkişi raporlarının yenilenmesinin dosyanın esasına etki etmeyeceği kanaatiyle reddetti.

        Heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.​​​​​​​

        İddianamede, haklarında dava açılan TTK eski Genel Müdürü Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı Güner ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Cemal Tekin, İrfan Güven, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişleri Dursun Murat, Burhan Arslan, Sevin Vatansever ve TTK idarecileri Faik Ahmet Sarıalioğlu, Ercan Gebeş ve Tevfik Baş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri iddiasıyla 3 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

