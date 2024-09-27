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        Bartın'da otomobil, kamyona çarptı; sürücü ağır yaralı

        BARTIN'da Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kara (62), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:30
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        Bartın'da otomobil, kamyona çarptı; sürücü ağır yaralı
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        BARTIN'da Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kara (62), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın-Ankara yolu Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Kara yönetimindeki 73 AZ 396 plakalı otomobil, yolda temizlik çalışması yapan Ali Erkiş yönetimindeki 06 DUE 907 plakalı Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracın ön camından fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kara, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ali Erkiş ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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