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        Vahşi depolama alanı dolunca, çöpler yola dökülmeye başlandı

        BARTIN'da vahşi depolama alanı dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:35
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        Vahşi depolama alanı dolunca, çöpler yola dökülmeye başlandı
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        BARTIN’da vahşi depolama alanı dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı. Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı tamamen doldu. Bunun üzerine çöpler, depolama alanına giden, Bartın Irmağı’nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı. Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı. Çöplerin, yağmur sularıyla ırmağa karışma riski üzerine, bölge halkı ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alana gelip, inceleme başlattı. Yol üzerine biriken çöplerin iş makinesiyle temizlenmesi için çalışma yapıldı. Vahşi depolama alanı ve yol üzerinde atılan çöpler havadan dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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