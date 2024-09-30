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        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        BARTIN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:38
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        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        BARTIN’da olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Bartın’da, valilikçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Nurtaç Arslan imzasını taşıyan açıklamada, “Bartın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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