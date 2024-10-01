Bartın Irmağı'nın taşma riskine kum çuvallı bariyer önlemi

BARTIN’da etkili olan sağanakta Bartın Irmağı’nın taşma ihtimaline karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından dün gece Bartın Valiliği tarafından il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okular 1 gün süreyle tatil edildi. Sabah saatlerinde kent genelinde 5 saatte metrekareye ortalama 45 kilogram, Amasra ilçesinde ise 51 kilogram yağış düştü. İlçede şiddetli fırtına nedeniyle küçük limanda 4 metrelik dalgalar oluştu. Polis ekipleri Amasra’da küçük liman ve büyük limanı şerit çekerek, vatandaşların girişine kapattı.