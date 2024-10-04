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        43 işçinin öldüğü Amasra'da 2 yıl sonra üretim yeniden başladı

        TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce olan grizu patlamasının ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanı açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:15
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        43 işçinin öldüğü Amasra'da 2 yıl sonra üretim yeniden başladı
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        TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce olan grizu patlamasının ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanı açıldı. 43 işçisinin hayatını kaybettiği maden ocağında, faciadan 722 gün sonra üretim yeniden başladı.

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK'nin maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 maden işçisinin öldüğü 9 işçinin de yaralandığı grizu faciası meydana geldi. Olayın ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanının açılması için hazırlık yapıldı. Çalışmalar sonucunda yeni üretim alanları hazır hale getirildi. Bugün gündüz vardiyası öncesi TTK Amasra Müessesesi önünde yeni üretim alanının açılması nedeniyle Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Törene; Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkan Vekili İslam Çil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amasra Müessese Müdürü Batuhan Türkyaşar, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar ve şube yöneticileri, diğer şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

        Madenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından, patlamada yaşamını yitiren 43 maden işçisi ve tüm maden şehitleri için dualar edildi. Program sonunda kazasız çalışma dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri, facianın ardından 722 gün sonra ilk kez üretim amacıyla maden ocağına girerek yeni açılan üretim alanında çalışmaya başladı.

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