Bartın Irmağı'nın yanındaki yola bırakılan çöpler toplanıyor

BARTIN'davahşi depolama alanı dolunca Bartın Irmağı'nın yanında geçen yola bırakılan çöpler, ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı dolunca çöpler, Bartın Irmağı'nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı. Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yola atık bıraktığı belirlenen Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi'ne toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uyguladı. Diğer yandan 800 metre uzunluğundaki yola dökülen çöpler, Bartın İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesi'ne ait iş makinesi ve kamyonlarla toplanarak, çöplük alana taşındı.