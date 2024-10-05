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        Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

        BARTIN'ınUlus ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:50
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        Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
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        BARTIN'ınUlus ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

        Ulus ilçesi Kuzören ve Buğurlar köyü arasındaki tarlada, saat 12.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevleri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin de desteği ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü. 2 dönümlük alan yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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