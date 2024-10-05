Amasra'da çapası hasar gören restoran vapur karaya oturdu; o anlar kamerada

Kastamonu Cide Belediyesi’nden kiralanan ‘Şehit Necati Gürkaya’ isimli vapur Amasra Büyük limanda yaklaşık 10 yıldır restoran vapur olarak kullanılıyordu. 50 metre uzunluğundaki vapur geçtiğimiz günlerdeki fırtına da çapası hasar görmesi üzerine işletmecisi Amasra Kaymakamlığı'na başvurarak çapasını düzeltmek için hareket izni aldı. Büyük limandan dışarıya çıktıktan sonra yeniden liman içinde çapa atmaya çalışan vapur kontrolünü kaybederek kumsala yakın bölgede karaya oturdu.

BARTIN’ın Amasra ilçesi büyük limanda demirli bulunan 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapur, fırtınada çapası bozulunca limandan çıktı. Çapasını düzeltip tekrar limana girip demirlemeye çalışan vapur, kumsala yakın noktada karaya oturdu. Vapurun karaya oturma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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