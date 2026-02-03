Habertürk
        Cip yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarptığı yayalardan 2'si çocuk 3'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı

        Giriş: 03.02.2026 - 04:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 04:48
        Cip yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Melis K'nin (25) kullandığı cip, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yayalardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney'in (15) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'yı (35) çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, cip sürücüsünü gözaltına aldı.

        Vali Toros kaza yerine gitti

        Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

        Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

        Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

        "Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."

        Fotoğraf: AA

