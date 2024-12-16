Bartın'da evsiz kişi, inşaatta ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural’ı yerde hareketsiz buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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