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        Bartın'da evsiz kişi, inşaatta ölü bulundu

        BARTIN'da sokakta yaşayan evsiz Nedim Kural (39), uyumak için girdiği inşaatın bodrum katında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:50
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        Bartın'da evsiz kişi, inşaatta ölü bulundu
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        BARTIN’da sokakta yaşayan evsiz Nedim Kural (39), uyumak için girdiği inşaatın bodrum katında ölü bulundu. Kural’ın ölüm nedeni, otopsi işlemleri sonrası netlik kazanacak.

        Olay, sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural’ı yerde hareketsiz buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nedim Kural’ın cansız bedeni, inceleme sonrası Bartın Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kural’ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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