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        Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü; o anlar kamerada

        BARTIN'dabir iş yerinin tavanı çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:50
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        Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü; o anlar kamerada
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        BARTIN'dabir iş yerinin tavanı çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde, telefon aksesuarı satan dükkanda meydana geldi. İş yeri sahibi Emre Sesver'in (52) arkadaşı üst kata çıktığı sırada, tavan çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü. Emre Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan anladım, arkadaşın da bacağında herhangi bir sorun olmadı. Olay biraz komik oldu. Biz de tavanı tamir ettirdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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