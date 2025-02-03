Bartın'da sis; görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem aldı.

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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