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        Bartın'da sis; görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
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        Bartın'da sis; görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
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        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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