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        Bartın'da kar yağışı

        BARTIN'dasabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:15
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        Bartın'da kar yağışı
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        BARTIN'dasabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimler ile Bartın-Kurucaşile ve Bartın-Karabük yolunda etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Amasra'ya bağlı köylerde de kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar, Amasra Bakacak Tepesi'ne çıkarak yağan karı izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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