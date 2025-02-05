Derede akıntıya kapılan karaca kamerada

Ulus ilçesine bağlı Kozcağız ve Kumluca beldeleri yolunda ilerleyen otomobildekiler, Kumluca Deresi’nde karaca gördü. Araçtan inen bu kişiler, derede akıntıya kapılıp sürüklenen karacayı cep telefonu ile görüntüledi. Sürüklenen karaca, bir süre sonra gözden kayboldu.

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