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        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde derede akıntıya kapılıp sürüklenen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:40
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        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde derede akıntıya kapılıp sürüklenen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

        Ulus ilçesine bağlı Kozcağız ve Kumluca beldeleri yolunda ilerleyen otomobildekiler, Kumluca Deresi’nde karaca gördü. Araçtan inen bu kişiler, derede akıntıya kapılıp sürüklenen karacayı cep telefonu ile görüntüledi. Sürüklenen karaca, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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