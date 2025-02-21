Bartın'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

BARTIN’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte, buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. Sabah okula gitmek isteyen öğrenciler güçlük çekti. Kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santime kadar ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bartın genelinde 81 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yolu Ahatlar mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tuzlama ve küreme çalışması yapıldı. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşarken, zincir takarak ilerledi.

Bartın-Kozcağız yolunda Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) taşıyan cip göreve gittiği sırada takla attı. Kazada UMKE ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde Bartın Valiliği kararıyla okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesiyle, güçlükle okullarına giden öğrenciler evlerine dönerken, İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler de naylonlarla yokuştan kayarak, karın keyfini çıkardı.