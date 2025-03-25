Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bakan Tunç: Ortaya çıkan raporu mahkeme takdir edecek

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi heyeti raporu üzerinden muhalefete yüklenerek, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:35 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç: Ortaya çıkan raporu mahkeme takdir edecek
        ABONE OL

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi heyeti raporu üzerinden muhalefete yüklenerek, “İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş, ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdiki sesleri çıkıyor mu? O zaman çıkın, evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız, rapor geldi, evet detaylı bir şekilde incelenmiş, 200'den fazla sayfa var, bütün mevzuat incelenmiş ve buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek” dedi.

        AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, girişte partilileri selamladı. İftar sonrası salonu dolduran partililere seslenen Bakan Tunç, Amasra’daki maden faciası sonrasında muhalefetin yaptığı siyasetinin aynısını Kartalkaya’daki otel yangınında da yaptığını ileri sürerek, “Sadece Amasra ile ilgili değil, aynı siyaseti Kartalkaya'daki otel yangınında da yaptılar. Kazadan bu yana hep onun üzerinden 78 canımız üzerinden polemik yapmaya utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin ana muhalefetini genel başkanı grup kürsülerinden birilerinin yargıdan kaçırılmak istendiğini ima ederek alçakça bir tutum içerisine girdi. 78 canımız, 36'sı çocuk, ucu nereye dokunursa dokunsun diyoruz. Ama o hayır diyor, ucu şuraya dokunmasın, oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem diyor. Sen mi karar vereceksin ona, ona yargı karar verecek. Bilirkişi raporu geldi, kimlerin, hangi kurumların sorumlu olduğunu belirlendi. Neredeyse bir hafta oluyor, neden hiç sesiniz çıkmıyor? Ucu nereye dokunursa dokunsun dedik” diye konuştu.

        MUHALEFETE TEPKİ

        Bakan Tunç, bilirkişi raporunun ardından muhalefetin sessiz kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

        “İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş, ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdiki sesleri çıkıyor mu? O zaman çıkın, evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız, rapor geldi, evet detaylı bir şekilde incelenmiş, 200'den fazla sayfa var, bütün mevzuat incelenmiş ve buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek. İtirazlar olabilecek dolayısıyla bugün ortaya çıkan rapor karşısında susuyorsanız o zaman iki yüzlüsünüz, işte bunlar böyle, işlerine geldikleri zaman yargı iyi, İşlerine gelmedikleri zaman kötü.”

        ‘YARGININ KARARLARINI BEKLEYECEKSİNİZ’

        İstanbul’daki adli soruşturmalara da değinen Bakan Tunç, “Aynı şekilde İstanbul'daki soruşturmalarla ilgili de öyle adli soruşturmaların üzerinden sanki böyle bir siyasi soruşturmaymış gibi bir algı oluşturma çabası içerisindeler, bu tamamen adi bir olay, terör soruşturması var, bir de yolsuzluk soruşturması var. Bu ülkenin insanlarının hakkını, hukukunu, 16 milyon İstanbullunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Eğer onun parası çalınıyorsa onun imkanları bir yerlere peşkeş çekiliyorsa ve bu konudaki kuvvetli şüphe, ihbarlar yargıya intikal ediyorsa savcılar onları hasır altı mı edecek. İnceleyecek, soruşturacak ve bir karara varacak. Dolayısıyla biz burada kim suçlu, kim suçsuz diyebiliyor muyuz? Buna yargı karar verecek. Sen daha dosyanın içerisindeki delillere vakıf olmadan, dosyayı görmeden, kişilerin savunması alınmadan, iddiaları görmeden direkt hüküm vererek peşin bir yargıyla yargıyı suçluyorsun, tehdit ediyorsun ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmaları ilişkilendiriyoruz. Bekleyeceksin, sabırla bu ülkenin hakim ve savcıları dosyaya göre karar verir. Delillere göre karar verir. Varsa bir suç davayı açar. Yoksa da gereğini yapar. Dolayısıyla burada adli soruşturmalar üzerinden, propaganda yaparak, sokakları terörize ederek marjinal grupları polisimizle karşı karşıya getirerek bir yere varılamaz. Bu ülkenin huzurunu ve güvenliğini bu millet size bozdurmaz ve bozdurmayacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor

        Benzer Haberler

        Amasra'daki maden faciası davasında 20 sanığa hapis cezası (2)
        Amasra'daki maden faciası davasında 20 sanığa hapis cezası (2)
        Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada karar
        Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada karar
        Amasra'daki maden faciası davasında 20 sanığa hapis cezası
        Amasra'daki maden faciası davasında 20 sanığa hapis cezası
        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını, 1 yılda 950 bin kişi ziyare...
        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını, 1 yılda 950 bin kişi ziyare...
        Bartın'da mart ayında zirvede kar güzelliği
        Bartın'da mart ayında zirvede kar güzelliği
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada