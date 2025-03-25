Bakan Tunç: Ortaya çıkan raporu mahkeme takdir edecek

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi heyeti raporu üzerinden muhalefete yüklenerek, “İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş, ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdiki sesleri çıkıyor mu? O zaman çıkın, evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız, rapor geldi, evet detaylı bir şekilde incelenmiş, 200'den fazla sayfa var, bütün mevzuat incelenmiş ve buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek” dedi.

AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, girişte partilileri selamladı. İftar sonrası salonu dolduran partililere seslenen Bakan Tunç, Amasra’daki maden faciası sonrasında muhalefetin yaptığı siyasetinin aynısını Kartalkaya’daki otel yangınında da yaptığını ileri sürerek, “Sadece Amasra ile ilgili değil, aynı siyaseti Kartalkaya'daki otel yangınında da yaptılar. Kazadan bu yana hep onun üzerinden 78 canımız üzerinden polemik yapmaya utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin ana muhalefetini genel başkanı grup kürsülerinden birilerinin yargıdan kaçırılmak istendiğini ima ederek alçakça bir tutum içerisine girdi. 78 canımız, 36'sı çocuk, ucu nereye dokunursa dokunsun diyoruz. Ama o hayır diyor, ucu şuraya dokunmasın, oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem diyor. Sen mi karar vereceksin ona, ona yargı karar verecek. Bilirkişi raporu geldi, kimlerin, hangi kurumların sorumlu olduğunu belirlendi. Neredeyse bir hafta oluyor, neden hiç sesiniz çıkmıyor? Ucu nereye dokunursa dokunsun dedik” diye konuştu.