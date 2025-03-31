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        Denize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde otomobil, denize düşerek suya gömüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:50
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        Denize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde otomobil, denize düşerek suya gömüldü. Sürücü O.F. ise araçtan kendi imkanları ile çıkıp, yüzerek karaya ulaştı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kurucaşile ilçesi Liman Mahallesi'ndeki mendirekte meydana geldi. O.F. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Suya gömülen otomobilin sürücüsü araçtan çıktıktan sonra yüzerek karaya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.F., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin vinçle denizden çıkartılacağı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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