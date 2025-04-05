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        Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu azaldı

        BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya gelen ziyaretçiler, 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:45
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        Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu azaldı
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        BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya gelen ziyaretçiler, 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçti.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören ilçede, bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala yoğunluğun azaldığı görüldü. Bayram süresince dolu olan büyük ve küçük liman otoparkları boşaldı. Tarihi Amasra Kalesi'nde gezenlerin sayısında da azalma görüldü. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; ilçeye arife günü 2 bin 631, bayramın 1'inci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398, bayram sonrası çarşamba günü 2 bin 830, perşembe günü 3 bin 7 ve cuma günü 3 bin 519 araç girişi oldu.

        KAVŞAKLARDA POLİS ÖNLEMİ

        6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 7 günlük süreçte 120 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği belirtildi. Kastamonu-Bartın, Bartın-Amasra, Bartın-Ankara ve Bartın-İstanbul yolundaki dönüş yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri, Amasra, Safranbolu, Terminal ve Akmanlar kavşaklarında önlem alarak araçları yönlendirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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