Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu azaldı
BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya gelen ziyaretçiler, 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçti.
BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya gelen ziyaretçiler, 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçti.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören ilçede, bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala yoğunluğun azaldığı görüldü. Bayram süresince dolu olan büyük ve küçük liman otoparkları boşaldı. Tarihi Amasra Kalesi'nde gezenlerin sayısında da azalma görüldü. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; ilçeye arife günü 2 bin 631, bayramın 1'inci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398, bayram sonrası çarşamba günü 2 bin 830, perşembe günü 3 bin 7 ve cuma günü 3 bin 519 araç girişi oldu.
KAVŞAKLARDA POLİS ÖNLEMİ
6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 7 günlük süreçte 120 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği belirtildi. Kastamonu-Bartın, Bartın-Amasra, Bartın-Ankara ve Bartın-İstanbul yolundaki dönüş yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri, Amasra, Safranbolu, Terminal ve Akmanlar kavşaklarında önlem alarak araçları yönlendirdi.
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