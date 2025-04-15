Bartın'da deniz çamur rengini aldı

Bartın'da kar yağışı sonrası yağmur etkili oldu. Kentte metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup, Bartın'ın dağlık alanlarından geçen 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı ile taşınan çamurlu su, Karadeniz'e döküldüğü noktada, denizin rengini değiştirdi. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, kahverengi çamur rengini aldı.

BARTIN'dakar ve yağmur sonrası Bartın Irmağı ile taşınan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

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