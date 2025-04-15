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        Bartın'da deniz çamur rengini aldı

        BARTIN'dakar ve yağmur sonrası Bartın Irmağı ile taşınan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:00
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        Bartın'da deniz çamur rengini aldı
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        BARTIN'dakar ve yağmur sonrası Bartın Irmağı ile taşınan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

        Bartın'da kar yağışı sonrası yağmur etkili oldu. Kentte metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup, Bartın'ın dağlık alanlarından geçen 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı ile taşınan çamurlu su, Karadeniz'e döküldüğü noktada, denizin rengini değiştirdi. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, kahverengi çamur rengini aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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