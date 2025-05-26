Motosikletlinin tehlikeli sürüşü kamerada

Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde bir sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün, yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde araçları sollayarak ilerlediği görüldü.

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