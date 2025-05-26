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        Motosikletlinin tehlikeli sürüşü kamerada

        BARTIN-Karabük kara yolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp ilerleyen sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:05
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        Motosikletlinin tehlikeli sürüşü kamerada
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        BARTIN-Karabük kara yolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp ilerleyen sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

        Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde bir sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün, yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde araçları sollayarak ilerlediği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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