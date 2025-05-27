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        Yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan sürücüye 45 bin lira ceza

        BARTIN-Karabük kara yolunda yüzüstü uzanak motosiklet kullanan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:30
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        Yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan sürücüye 45 bin lira ceza
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        BARTIN-Karabük kara yolunda yüzüstü uzanak motosiklet kullanan B.K.'ye (19) 45 bin 841 TL idari para cezası kesildi.

        Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde dün B.K.'nin motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği, kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri, B.K.'yi evinde yakaladı. Ekipler, motosikleti trafikten menederken, sürücü B.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uyguladı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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