Yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan sürücüye 45 bin lira ceza

Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde dün B.K.'nin motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği, kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri, B.K.'yi evinde yakaladı. Ekipler, motosikleti trafikten menederken, sürücü B.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uyguladı.

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