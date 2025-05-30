Bartın'da yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

BARTIN'da çok sayıda kişiye ait banka hesap bilgileri, cep telefonu hatları ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda kişiye ait banka hesap bilgileri, cep telefonu hatları ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bartın ve Kütahya’da belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma’, ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 25 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.