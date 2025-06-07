Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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