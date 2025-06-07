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        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ensar Akgül (19) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:35
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        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ensar Akgül (19) boğuldu.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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