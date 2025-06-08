Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'da bayram yoğunluğu; 4 günde 19 bin 143 araç giriş yaptı

        BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 4 günde 19 bin 143 araç giriş yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin araç yoğunluğu oluşturduğu ilçeye, arife günü ve bayramın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç girişi oldu.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arife günü 3 bin 898, bayramın 1'nci günü 5 bin 248, bayramın 2'nci günü 8 bin 289 ve bayramın 3'üncü günü 1708 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.

        AMASRA MÜZESİ'NE 2 BİN ZİYARETÇİ

        Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Turistler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 2 bin kişi ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü
        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü
        Bartın'da bahçeye gelen ayı görüntülendi
        Bartın'da bahçeye gelen ayı görüntülendi
        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)
        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)
        2 gündür haber alınamıyordu, evinin yanında ölü bulundu
        2 gündür haber alınamıyordu, evinin yanında ölü bulundu
        Bartın'da yüzmek için ırmağa giren genç boğuldu
        Bartın'da yüzmek için ırmağa giren genç boğuldu
        Mutfak masrafını karşılamak için kurduğu tesiste yıllık 36 ton mantar üreti...
        Mutfak masrafını karşılamak için kurduğu tesiste yıllık 36 ton mantar üreti...