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        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza

        BARTIN-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:40
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        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
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        BARTIN-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

        Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U., yönetimindeki otomobille, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, polis ekipleri sürücüyü tespit etti. Sürücü O.U.'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve 15 bin 587 TL de idari para cezası kesildi. O.U. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. DHA)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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