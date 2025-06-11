Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Yaya geçidinde motosiklet çarptı; kaza kamerada

        BARTIN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde motosiklet çarptı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı. Yaya ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Hafif yaralandıkları belirlenen 3 kişi, ihbarla bölgeye çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

        Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Los Angeles'ta son durum ne?
        Los Angeles'ta son durum ne?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Meksika'da tatsız prova!
        Meksika'da tatsız prova!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!

        Benzer Haberler

        Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi
        Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi
        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine...
        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine...
        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza