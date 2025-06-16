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        Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı; o anlar dronla görüntülendi

        BARTIN'da düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:25
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        Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı; o anlar dronla görüntülendi
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        BARTIN'da düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, motosiklet çarptı. O anlar, konvoyu havadan görüntüleyen dron kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, karşı şeride geçmek istediği sırada, motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza düğün konvoyunu havadan görüntüleyen dronun kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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