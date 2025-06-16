Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı; o anlar dronla görüntülendi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, karşı şeride geçmek istediği sırada, motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza düğün konvoyunu havadan görüntüleyen dronun kamerasına yansıdı.

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