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        Teknesinin önünde yüzen yunusları görüntüledi

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (37), teknesinin önünde yüzen balıkları cep telefonu ile görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:35
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        Teknesinin önünde yüzen yunusları görüntüledi
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        BARTIN'ınAmasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (37), teknesinin önünde yüzen balıkları cep telefonu ile görüntüledi.

        Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkisinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 4 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Yavuzyiğit, yunuslara eliyle ekmek verdi. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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