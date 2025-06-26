Teknesinin önünde yüzen yunusları görüntüledi
BARTIN'ınAmasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (37), teknesinin önünde yüzen balıkları cep telefonu ile görüntüledi.
BARTIN'ınAmasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (37), teknesinin önünde yüzen balıkları cep telefonu ile görüntüledi.
Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkisinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 4 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Yavuzyiğit, yunuslara eliyle ekmek verdi. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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