Garajdaki otomobil alev aldı

Çayırlar Mahallesi'ndeki kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, saat 14.00 sıralarında motor kısmından alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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