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        Garajdaki otomobil alev aldı

        BARTIN'dagarajdaki otomobil alev aldı, çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:30
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        Garajdaki otomobil alev aldı
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        BARTIN'dagarajdaki otomobil alev aldı, çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.

        Çayırlar Mahallesi'ndeki kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, saat 14.00 sıralarında motor kısmından alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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