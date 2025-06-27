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        Bartın'da odunlukta başlayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde odunlukta başlayan yangında alevlerin sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:09
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        Bartın'da odunlukta başlayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde odunlukta başlayan yangında alevlerin sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi’nde Ziver Ese’ye (60) ait odunlukta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Ese’ye ve Hasan Kaplan'a (55) ait 2 katlı evlerin üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Kozcağız belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Evde yaşayan aileler yangın sırasında dışarıya çıkarken, rüzgarın etkisiyle alevler binayı kısa sürede sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evlerin 2’nci katları ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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