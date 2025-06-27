Bartın'da odunlukta başlayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi’nde Ziver Ese’ye (60) ait odunlukta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Ese’ye ve Hasan Kaplan'a (55) ait 2 katlı evlerin üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Kozcağız belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Evde yaşayan aileler yangın sırasında dışarıya çıkarken, rüzgarın etkisiyle alevler binayı kısa sürede sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evlerin 2’nci katları ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

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