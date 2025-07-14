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        Trafikteki tartışma sonrası takip ettiği sürücünün burnunu kırdı

        BARTIN'da, trafikteki tartışma sonrası H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:40
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        Trafikteki tartışma sonrası takip ettiği sürücünün burnunu kırdı
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        BARTIN'da, trafikteki tartışma sonrası H.N., aracıyla takip ettiği E.A.’nın yumruk atıp burnunu kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, E.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.N., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gölbucağı kavşağında meydana geldi. Sürücüler E.A. ve H.N. arasında trafikte tartışma çıktı. H.N. tartışma sonrası E.A.’nın kullandığı otomobili takip etti. E.A. yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Burada H.N., E.A.’yı yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burnu kırılan ve kaşında açılma olduğu öğrenilen E.A., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen E.A., darp raporu alıp şikayetçi olurken, H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.N. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.’nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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