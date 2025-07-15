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        Bartın'da anız yangını ormana sıçradı

        BARTIN'da tarlada yakılan anız ateşinin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:50
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        Bartın'da anız yangını ormana sıçradı
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        BARTIN'da tarlada yakılan anız ateşinin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Aladağ Mahallesi’ndeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yan tarafındaki tarlada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tarlada yakılan anız ateşi şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Anız ateşini yakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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