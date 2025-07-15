Bartın'da anız yangını ormana sıçradı

Aladağ Mahallesi’ndeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yan tarafındaki tarlada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tarlada yakılan anız ateşi şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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