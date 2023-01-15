El emeğiyle yaptığı enstrümanları 34 yıldır müzik tutkunlarına ulaştırıyor

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BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da el emeği enstrümanlar üreten 60 yaşındaki İlhan Ergün, kaybolmaya yüz tutan mesleğini 34 yıldır ayakta tutmaya çalışıyor.

Çocuk yaşlarda çalgı yapım işine merak salan Ergün, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1989'da Adapazarı Belediye Konservatuvarının Çalgı Yapım Bölümü'nü bitirdi.

Aynı yıl İzmit'te müzik evi açarak imalata ve satışa başlayan Ergün, yaklaşık 2 yıl sonra memleketi Bartın'a gelerek mesleğini kent merkezi ile Ulus ilçesinde sürdürdü.

Yaklaşık 10 yıldır Kurucaşile ilçesindeki atölyesinde saz, bağlama, keman, ud ve gitar gibi çeşitli enstrümanlar üreten Ergün, işlerini daha kolay hale getirmek için Eylül 2022'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı"na başvurdu.

Aldığı destekle yeni makine ve teçhizatlar edinen Ergün, ilerleyen yaşına rağmen kaybolmaya yüz tutan mesleğini gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

- "Verilen makinelerle işim daha da kolaylaştı"

Usta İlhan Ergün, AA muhabirine, Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü'nde okuduğu sırada parası olmadığı için kendisine kontrplaktan gitar yaptığını anlattı.

Sonra bu işin okullarını okuyup eğitim aldığını belirten Ergün, "34 yıldır da mesleğimi severek yapıyorum. Hatta 1990'lı yıllarda kendi yaptığım udlar, zaman zaman bana bakıma geliyor ve onları çocuklarım gibi görüyorum. Bundan çok büyük gurur duyuyorum." dedi.

KOSGEB'in, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak amacıyla yeni program hazırladığını, bu kapsamda geçen yıl haziranda Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığını anımsatan Ergün, kendisinin de bu destekten istifade ettiğini söyledi.

Ergün, aldığı destekle iş makinelerini genişletme imkanı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elektrikli el aletlerim vardı ama büyük ağaçları, tomrukları başka yerlerde kesmek zorunda kalıyordum ve atölyeme getirip işleyebiliyordum. Verilen makinelerle işim daha da kolaylaştı. Elektrikli şerit tezgah makinesi, planya ve kalınlık, daire testere makinesi, zımpara makinesi ve motorlu testere gibi ihtiyacım olan 5 kalem makine belirledik. Bu makinelerle beni desteklemiş oldular."

- "Kültürel mirasın devam etmesi ülke kültürü için değerli"

Yeni makinelerle mesleğini daha rahat ve düzgün şekilde yapabileceğini dile getiren Ergün, "Bu makinelerle her işim daha güzel olacak. Bir de Bakanlığın desteklemiş olmasının da gururu var. KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdılar. Onlar da ülkenin neresinde çalgı yapan var, bunları kültürel zenginlik adı altında kayıt altına almış oluyorlar. Bir yerde kaybolmaya yüz tutan mesleği yeniden canlandırmak hedefleniyor." diye konuştu.

Ergün, çalgı öğrenme ve yapım kurslarının çoğalmasını temenni ederek, kültürel mirasın devam etmesinin ülke kültürü için değerli olduğunu söyledi.





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