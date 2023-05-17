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Bartın'da kestane ağaçlarını gal arısından laboratuvarda üretilen böcekler koruyacak

AA

Bartın'da kestane ağaçlarını gal arısından laboratuvarda üretilen böcekler koruyacak

BARTIN (AA) - Bartın'da kestane rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı başlatılan çalışma kapsamında Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretilen "Torymus Sinensis" böceklerinin ormana bırakılması için Kurucaşile'de etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, ilçe protokolü ve ilçe sakinlerinin katıldığı etkinlikte, gal arısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 1000 böcek doğaya salındı.

Evsen ve beraberindekiler tarafından, kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Evsen, gazetecilere, Kurucaşile ilçesinde orman köylülerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan kestane balı üretiminde son birkaç yıldır sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Evsen, "Gal arısı sorununun farkındaydık. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve üniversitemizin çalışmalarıyla gal arısıyla biyolojik mücadeleyi sağlamak üzere buraya Torymus Sinensis isimli canlıyı bıraktık. Umarım bütün orman köylülerimize, bal üreticilerimize hayırlı olur." dedi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız da bölgedeki kestane ormanlarında gal arısının zararının sürdüğünü ve böcek salımıyla arı popülasyonunu zarar eşiğinin altına indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldız, biyoteknik mücadele dahilinde çalışmalarının süreceğini dile getirerek, "Bölgemiz için iyi çalışmalar olacağını düşünmekteyiz. En fazla böcek miktarını alıp bölgemize salmaya çalışıyoruz. Bölgemizde böceğimiz hızla yayılmaya devam ediyor." diye konuştu.

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