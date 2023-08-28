Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince turizm işletmelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin konaklama belgesi ve ruhsatları ile mevcut turizm belgeleri incelendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, kentte turizm alanında sorun yaşanmaması için gerekli inceleme ve kontrolleri rutin olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fırıncıoğlu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.

-Budokaido müsabakaları tamamlandı

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi işbirliğinde, Merhum Shıhan Sermet Ulufer anısına düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası İller arası Budokaido müsabakaları tamamlandı.

Hasandede Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 170 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Ulus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Atila Duman ve vatandaşlar katıldı.

-Belediye ekiplerinden temizlik çalışması

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların tekrar sıkıntı yaşamasını önlemek için altyapı çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Eski ve hasarlı yapıları değiştirdiklerini kaydeden Fırıncıoğlu, "Yeni hatlarımızın tamamını uzun ömürlü ve ileride doğabilecek yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapıyoruz. Ayrıca mevcut altyapı kanallarımızda da sorun yaşamamak adına periyodik aralıklarla temizliyoruz. Son olarak son teknolojiyle donatılmış güçlü bir vakum kapasitesi olan kanal açma aracıyla mahallelerimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.