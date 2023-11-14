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        Bartın Üniversitesi'nde "Filistin'in dünü, bugünü, yarını" konuşuldu

        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) İsrail sorunun ve Filistin'in ele alındığı çevrimiçi konferans düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:04
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        Bartın Üniversitesi'nde "Filistin'in dünü, bugünü, yarını" konuşuldu
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        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) İsrail sorunun ve Filistin'in ele alındığı çevrimiçi konferans düzenlendi

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan "Filistin'e Mercek Tut İğneyi Evde Unut: Filistin Meselesinin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı çevrimiçi etkinliğin moderatörlüğünü BARÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birgül Koçak Oksev yaptı.

        Harvard Üniversitesi araştırmacısı BARÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş'in konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Filistin meselesinin geçmişten günümüze aktarımı konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

        Oksev, tarihin en kanlı döneminden geçildiğini belirterek, 7 Ekim'den bu yana 11 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğin ve bunlardan 4 binden fazlasının çocuk olduğuna dikkati çekti.

        Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de 1,5 milyon kişinin şehri terk etmek zorunda kaldığını aktaran Oksev, "Hayatta kalmayı başaranlar için ise büyük insani kriz yaşanıyor. Gıda ve su krizi ile salgın hastalık riski ortaya çıkmış durumda." ifadesini kullandı.

        Doç. Dr. Güneş ise bu konunun dününe, bugününe ve yarınına mercek tutularak bakılması gereken mesele olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu durum artık vicdani ve insani meseleye dönüşmüştür. Filistin halkının aidiyet sorunu 1917'den günümüze devam etmektedir. Dünyadaki en büyük mülteci grubunu Filistinliler oluşturuyor. Bu bile Filistin meselesinin ne kadar anlaşılmaz hale getirildiğinin arka planıdır. Sürecin tarihsel boyutunu takip etmeden, işin özünü anlatan kaynakları okumadan doğru fikir edinemeyiz."

        Tarihi süreci anlatan perspektif çizdikten sonra günümüzde yaşanan sorunlara değinen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu tarihi sürecin bir de bugünü var. Biz Müslüman ülkeler bu konuda ne yapıyoruz? Bunu sormamız lazım. Birçok sivil, çocuk öldürülüyor. Neden böyle bir insani keşmekeşin yaşandığı, yıllardır devam eden sorun hakkında ciddi yaptırımlar uygulanamıyor. 57 Müslüman ülke bu soruna karşı birlik olup bölgede sulh sağlanması için çalışmalıyız. Uluslararası arenada Müslüman ülkeler birlik olup seslerini daha çok duyurmalıdır. Şu an dünyada birçok ülkede Filistin halkına yönelik eylemler yapılıyor. Umudumuz bir an önce sulh sağlanmasıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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