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        Bartın'da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor

        Bartın Belediyesince yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasıyla müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:41
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        Bartın'da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor
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        Bartın Belediyesince yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasıyla müdahale ediliyor.

        Belediye Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında buzlanmalara karşı kurulan 4 ayrı ekiple tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanmayı önlemek amacıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Ekiplerle ana arterlerde, şehrin yüksek kesimlerinde ve hastane yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Fırıncıoğlu, "Olumsuz durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Bu çalışmalarımızda görev alan personelimize çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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