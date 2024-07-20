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        Bartın'da 3 sahilde denize girişler yasaklandı

        Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:44
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        Bartın'da 3 sahilde denize girişler yasaklandı
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        Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Yetkililerce alınan karar sonrası jandarma ve cankurtaran ekipleri, sahilde bulunanları uyarırken sahil güvenlik ekipleri de denizden kontrol başlattı.

        Yasağın ardından bazı kişiler başka sahillere giderken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

        Ekipler, anonslarla denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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