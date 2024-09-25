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        Küre Dağları'nda bozayı fotokapanla görüntülendi

        Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:18
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        Küre Dağları'nda bozayı fotokapanla görüntülendi
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        Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı görüntülendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesince, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 10 fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede devam eden çalışmalarda, ayıların milli parktaki davranış ve yaşam süreçleri takip edildi.

        Milli parkta bir bozayının yiyecek araması ve elektrik direğinde sırtını kaşıması, fotokapan tarafından kaydedildi.

        Öte yandan, yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu gibi hayvanlar da daha önce fotokapanla görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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