Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Irmağın Kemerköprü mevkisindeki bölümünde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Bartın Belediyesi tarafından da oksijen seviyesini artırmak amacıyla ırmağa temiz su salındı.
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