AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Bartın'da konuştu:

AFAD Başkanı Okay Memiş, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'daki aşırı yağışlarda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "İl özel idarelerimiz, belediyelerimiz, Devlet Su İşlerimiz ve AFAD'ımızın yaptığı koordinasyon sayesinde ıslahların olumlu netice verdiğini gördük. Afetlerde tedbirli olmak gerekiyor. Bilimsel olarak risk azaltmaya yönelik 1 liralık harcamanın 15 liralık maliyetin önüne geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Okay Memiş, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve diğer kurum yetkilileri, 2 gündür bölgede etkili olan yağışlara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Memiş, toplantının ardından gazetecilere, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce verilen sarı ve turuncu uyarıların ardından söz konusu illerde valiler öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattıklarını, özellikle turuncu ikaz verilen 3 ilde önleyici tedbirleri aldıklarını anlattı. Jandarma, emniyet ve belediyelerin hoparlör sistemleriyle vatandaşlara uyarılar yaptıklarını aktaran Memiş, normalin üzerinde yağış olacağı, bu yağışın sele dönüşebileceği, hatta heyelanlara yol açabileceği hususunda gerekli ikazlarda bulunduklarını kaydetti.

Memiş, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da valilerin başkanlığında, riskli görülen dereler ve yataklarında Devlet Su İşleri, Karayolları, belediyeler ve il özel idare ekiplerinin, muhtemel afeti önlemek maksadıyla önceden belirlenen yerlere iş makineleriyle konuşlandırıldığını bildirdi. Yağışların başlamasıyla ekiplerin gerekli müdahalede bulunduğuna işaret eden Memiş, "Tahliyeye ihtiyaç duyulduğunda veya mahsur kalma olduğunda hem AFAD ekiplerimiz hem jandarmamız hem polisimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, ihtiyaç halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ekiplerimizle vatandaşlarımız güvenli bölgelere nakledildi." diye konuştu.