AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Bartın'da konuştu: AFAD Başkanı Okay Memiş, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'daki aşırı yağışlarda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "İl özel idarelerimiz, belediyelerimiz, Devlet Su İşlerimiz ve AFAD'ımızın yaptığı koordinasyon sayesinde ıslahların olumlu netice verdiğini gördük. Afetlerde tedbirli olmak gerekiyor. Bilimsel olarak risk azaltmaya yönelik 1 liralık harcamanın 15 liralık maliyetin önüne geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL