BARTIN'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından metrekareye 115 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı sular altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.