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        Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi

        BARTIN'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 3 metre yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:05
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        Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi
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        BARTIN'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

        Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından metrekareye 115 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı sular altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

        8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

        Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor.

        KÖYLERDE HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

        Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 24 saatte Bartın kent merkezine 115 kilogram, Amasra ilçesine 130 kilogram, Kurucaşile ilçesine 50 kilogram ve Ulus ilçesine 64 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrasında Bartın kent merkezindeki Güzelcehisar, Kaman, Gömü, Gözpınar ve Tarlaağzı köylerine yollarda heyelanlar meydana geldi. Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile temizleme çalışması yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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